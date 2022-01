Bispos portugueses pedem aos partidos “clareza nas suas propostas” eleitorais

O Conselho Permanente (CP) da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) apelou, esta terça-feira, "à participação democrática" nas próximas eleições e pediu “clareza” aos partidos.

“O Conselho apela à participação democrática dos cidadãos no ato eleitoral do próximo dia 30 e pede aos partidos políticos que apresentem com clareza as suas propostas quanto aos grandes problemas da sociedade”, destacando temas desde a “vida humana e sua salvaguarda integral, às situações de pobreza e coesão económica, às questões da justiça, à desertificação do interior do país, à situação dos imigrantes e aos problemas ambientais”.

No final da reunião, e num comunicado de sete pontos, o Conselho revelou também que “tomou nota da apresentação pública da Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais na Igreja Católica Portuguesa, ocorrida ontem na Fundação Calouste Gulbenkian”, e que se congratula” com os passos iniciais até agora empreendidos”.

O CP adianta que tem “previsto para breve um encontro das comissões diocesanas para a proteção de menores, para acertar procedimentos comuns do seu trabalho e proceder à constituição de um grupo coordenador a nível nacional”.

Por outro lado, apreciou também “dois documentos para aprovação na próxima Assembleia Plenária, que estão em fase de auscultação em ritmo sinodal junto das instâncias diocesanas e de outros organismos eclesiais: «Ministérios laicais para uma Igreja ministerial»; «Itinerário de Iniciação à Vida Cristã com as Famílias, com as Crianças e com os Adolescentes»”.

Em preparação está, ainda, “uma Nota Pastoral para apresentar a nova edição do Missal Romano, o qual entra em vigor na próxima Quinta-feira Santa”, lê-se nesta nota.

Sobre as próximas Jornadas Pastorais, a decorrer de 20 a 22 de junho, vão abordar o tema da Sinodalidade, a partir das sínteses das dioceses e da Conferência Episcopal Portuguesa.

Na reunião desta terça-feira, D. José Cordeiro foi reconduzido como presidente da Comissão Episcopal da Liturgia e Espiritualidade e como delegado nacional aos Congressos Eucarísticos Internacionais. Já o padre José Carlos Teixeira Rebelo, da diocese do Porto, foi nomeado assistente nacional do Movimento dos Convívios Fraternos, para o triénio 2022-2025.

O Conselho Permanente da CEP voltou a apelar “à importância da vacinação para todos os cidadãos contra a Covid-19 e ao cuidado reforçado em relação às medidas de proteção nos espaços litúrgicos, tais como o distanciamento previsto nas normas, a higienização e o uso de máscara”.