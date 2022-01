Abusos na Igreja. 50 testemunhos no primeiro dia aberto a denúncias

Pelo menos "50 testemunhos" de alegados abusos sexuais na Igreja Católica portuguesa foram reportados esta terça-feira, o primeiro dia de funcionamento dos canais criados pela comissão independente.

O coordenador da Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais na Igreja Católica Portuguesa, o pedopsiquiatra Pedro Strecht, disse, numa resposta escrita enviada à Lusa, que "a linha telefónica esteve quase sempre preenchida" no primeiro dia aberto à recolha de denúncias e testemunhos através dos diversos canais abertos para o efeito.



"Por inquérito online ou preenchido em telefonema foram já validados cerca de 50 testemunhos", disse Pedro Strecht, sublinhando, numa declaração por volta das 18h30, que a linha telefónica só encerra pelas 20h00, deixando antever que o número possa ser superior.

"A comissão congratula-se com o facto de a sua mensagem inicial ter sido bem acolhida por pessoas que foram vítimas deste tipo de abusos", disse ainda Pedro Strecht.

A comissão que vai investigar abusos sexuais na igreja católica em Portugal começou esta terça-feira a receber denúncias de vítimas, de casos ocorridos desde 1950, que podem ser remetidos às autoridades e investigados se os crimes ainda não tiverem prescrito.

A comissão recebe testemunhos de vítimas que o queiram fazer, ou de terceiros que queiram denunciar casos que conheçam, sendo que o grupo de trabalho tem mecanismos instalados para triar falsos testemunhos que possam surgir, disse Pedro Strecht.

As denúncias e testemunhos podem chegar à comissão através do preenchimento de um inquérito online no site https://darvozaosilencio.org, que adota o lema e objetivo da comissão no seu endereço, mas também do número de telefone +351917110000, disponível entre as 10h00 e as 20h00 diariamente, mas que não pretende ser nem uma "linha SOS, nem de apoio psicológico", como frisou Filipa Tavares, assistente social com experiência em acompanhamento de crianças e famílias, que integra a comissão.

Os testemunhos podem também chegar por email - geral@darvozaosilencio.org - por escrito, enviadas para um apartado que vai estar disponível no site da comissão ou presencialmente, mediante marcação prévia de entrevista.

A comissão pretende recolher testemunhos e denúncias de pessoas que tenham sofrido abusos na infância e adolescência, até aos 18 anos.

O trabalho desta comissão independente vai decorrer ao longo deste ano, até 31 de dezembro, num espaço físico "descaracterizado" e "autónomo" da Igreja, estando prevista a apresentação de um relatório em dezembro. O financiamento dos trabalhos será assegurado pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), mas estará aberto a eventuais contribuições de outras instituições, que serão divulgadas "mais à frente" deste processo, segundo Pedro Strecht.

No final dos seus trabalhos, a comissão vai elaborar um relatório, a ser entregue à CEP, que decidirá que ações tomar.

Na apresentação da comissão, em dezembro, o presidente da CEP, o bispo José Ornelas, reivindicou a importância de se trilhar "um caminho de verdade, sem preconceitos nem encobrimentos" para a Igreja Católica portuguesa, reforçando o interesse da Igreja em apurar a verdade, mas evitando traçar expectativas sobre as descobertas e conclusões da comissão, a quem garantiu que terá meios de trabalho.

Em conferência de imprensa na terça-feira, que decorreu na Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa), foi apresentada publicamente a composição da comissão, que, para além do coordenador, integra o psiquiatra Daniel Sampaio, o antigo ministro da Justiça Álvaro Laborinho Lúcio, a socióloga e investigadora Ana Nunes de Almeida, a assistente social e terapeuta familiar Filipa Tavares e a cineasta Catarina Vasconcelos.