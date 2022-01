Convento de São Gonçalo em Amarante reabre após obras

O Convento de São Gonçalo, em Amarante, reabre na segunda-feira, dia 10, depois de ter estado encerrado para obras nos últimos 16 meses.

O projeto de reabilitação, restauro e conservação, promovido pela paróquia em parceria com o município, custou cerca de dois milhões de euros e foi co-financiado pelo Norte 2020 - Programa Operacional Região Norte.

A reabilitação e restauro incluiu não só o edifício (coberturas, pisos, paredes, infraestrutrura de iluminação e áudio), mas também um conjunto vasto de peças artísticas como retábulos, esculturas, pinturas e painéis de azulejos.

“Houve uma intervenção global em toda a igreja e espaços completares, alguns dos quais até agora inacessíveis ao público”, sublinha Joana Araújo, arquiteta responsável pelo projeto, explicando que esta é a primeira grande obra realizada no edifício, desde a sua construção no século XVI.

“Para além do espaço principal de acesso ao culto, nomeadamente as capelas das oferendas e do túmulo de São Gonçalo, é possível visitar agora a Capela de São Gonçalo, na capela-mor, onde se encontra a imagem de São Gonçalo da Corda”, acrescenta Joana Araújo.

Na sacristia, os azulejos, o retábulo e o arcaz também foram restaurados. O projeto contemplou também a disponibilização aos visitantes de um conjunto de conteúdos informativos digitais sobre o monumento destinados a todos os visitantes.

A cerimónia de reabertura está marcada para segunda-feira, Dia de São Gonçalo, padroeiro da cidade, e contará com a presença do Bispo do Porto, D. Manuel Linda. A igreja e o claustro, porém, só estarão acessíveis à comunidade a partir de dia 16.