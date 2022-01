Morreu o padre António Pedro Boto

O padre António Pedro Boto morreu esta quarta-feira, aos 50 anos, no Instituto Português de Oncologia, em Lisboa. O sacerdote lutava há vários anos contra o cancro.

Formado na Universidade Gregoriana, em Roma, era um profundo conhecedor de Arte Sacra. Foi professor na Universidade Católica e, entre 2005 e 2007 exerceu as funções de diretor do Departamento dos Bens Culturais da Igreja, organismo da Conferência Episcopal Portuguesa.

No Patriarcado de Lisboa, foi diretor do Sector dos Bens Culturais do Departamento da Comunicação e Cultura (2007-2012) e desde 2009 era responsável pelo Centro Cultural. Em 2012, assumiu também o Serviço de Património: Investigação e Promoção Cultural e pelo Serviço de Inventário e Apoio Técnico.

António Pedro Boto de Oliveira nasceu a 5 de fevereiro de 1971, em Lisboa, e foi ordenado padre a 29 de junho de 1996, pelo então Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. António Ribeiro. Frequentou os seminários de Almada (1990-1992) e dos Olivais (1992-1996).

Entre 1996 e 2004, passou pelas paróquias da Amadora, Falagueira, São Brás (na vigararia da Amadora) e Nossa Senhora da Encarnação, em Lisboa. Era atualmente pároco de Santa Catarina e das Mercês.



As celebrações exequiais decorrem a partir das 16h30 desta quarta-feira, na Igreja de Santa Catarina, em Lisboa.

A missa de corpo presente, presidida pelo Cardeal-Patriarca de Lisboa D. Manuel Clemente terá lugar amanhã às 9h30, na mesma igreja. O funeral seguirá depois para o cemitério dos Olivais.