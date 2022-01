​Diálogo inter-religioso na história do cristianismo vai a debate em Lisboa

"Modelos de diálogo inter-religioso na história do cristianismo" é o tema das Jornadas de Cristianismo Contemporâneo que se realizam esta terça-feira, em formato "online", com uma conferência de Marlon Ronald Fluck.



O orador irá falar sobre a forma como o diálogo inter-religioso foi estando presente nos dois milénios de cristianismo, desde Justino, o mártir, no século II, até à actualidade, passando ainda pela escola de Alexandria, no século III e pela Índia do século XVIII, com Tranquebar e William Carey.

Depois da palestra, segue-se uma mesa-redonda onde o tema será debatido.

As jornadas podem ser acompanhadas "online" na página de Facebook da Ciência das Religiões.

O programa inclui também a apresentação do novo número da revista de Teologia Ad Aeternum.

Este evento é organizado pelo Instituto de Cristianismo Contemporâneo e pelo Centro de Investigação da Área de Ciência das Religiões da Universidade Lusófona.