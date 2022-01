Do Encontro Mundial das Famílias ao Canadá. ​Papa com agenda cheia em 2022

O Papa Francisco vai ter uma agenda preenchida dentro e fora do Vaticano aos 85 anos de idade e a caminho dos nove anos de pontificado.



O Vaticano projetou uma série de viagens internacionais para o Santo Padre neste ano de 2022.

O primeiro destino confirmado é a cidade italiana de Florença, a 22 de fevereiro, para um encontro com bispos e responsáveis de Câmaras Municipais, dedicado ao Mediterrâneo.

A viagem acontece seis anos depois da primeira visita do Papa a Florença, para a V Conferência Nacional da Conferência Episcopal Italiana.

Outro grande evento confirmado é X Encontro Mundial das Famílias, que vai decorrer de 22 a 26 de junho, com o tema "Amor em família: vocação e caminho de santidade".

O Papa vai ainda ao Canadá, depois de ter aceite um convite da Conferência Episcopal para visitar o país, no âmbito do processo de "reconciliação" com os povos indígenas.

O portal de notícias de Vaticano aproveita para recordar que em várias entrevistas, Francisco também expressou o seu desejo de visitar a República Democrática do Congo, Papua Nova Guiné e Timor-Leste, além de um eventual regresso à Hungria, após a breve passagem por Budapeste, em setembro de 2021, para o encerramento do Congresso Eucarístico Internacional.

"O desejo de uma peregrinação ao Líbano, que passa por uma grave crise humanitária, política e económica, nunca diminuiu", acrescenta o Vatican News.

A anunciada e sucessivamente adiada viagem do Papa ao Sudão do Sul juntamente com o primaz anglicano, esteve a ser preparada no terreno, na última semana de dezembro, pelo secretário do Vaticano para as relações com os Estados, D. Paul Richard Gallagher.

Por outro lado, o Papa também gostaria de reencontrar-se em breve com o Patriarca de Moscovo, mostrando-se disponível para se deslocar ao país.

A nível interno, o Papa continua a promover o trabalho de reforma da Cúria Romana, ultimando uma nova Constituição, e lançou no último mês de outubro um processo sinodal que procura envolver as dioceses de todo o mundo, até 2023. Este ano deverá conhecer o seu primeiro instrumento de trabalho, documento central que recolhe os contributos das várias comunidades católicas.

Francisco fez até hoje 35 viagens internacionais, nas quais visitou 53 países, incluindo Portugal, onde deverá voltar em agosto de 2023 para a Jornada Mundial da Juventude.