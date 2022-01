Salesianos de Portugal e Cabo Verde lançam app 'ANIMA'

Pensada para adolescentes e jovens, a aplicação informática dos Salesianos vem ajudar a responder às suas necessidades espirituais e ao crescimento da sua fé.

Patrícia Madeira, do gabinete de comunicação dos Salesianos, diz se "importante que existam momentos que nos façam parar e pensar na relação com Deus. Ele só nos pede uma oportunidade para fazer parte das nossas vidas. Se deixarmos que isso aconteça, Ele fará o resto. A 'ANIMA' é, assim, uma proposta de aproximação a Jesus Cristo".

Esta ferramenta digital disponibiliza diariamente uma oferta variada de recursos, como por exemplo: a liturgia diária e com um breve comentário, o breviário, textos de meditação, temas vocacionais, respostas a dúvidas, informações, partilha e novidades sobre a JMJ 2023, homílias, frases de santidade, comentários cristãos a temas da atualidade, canções com mensagens, estações de rádio, um vasto livro de orações. E ainda a ligação a eventos transmitidos em direto, como momentos de adoração e oração, missa, terço, debates, entrevistas, concertos, entre muitas outras propostas.

A 'ANIMA' promete ser uma boa companhia no dia a dia dos mais novos, na medida em que "todos os conteúdos podem ser lidos, escutados e meditados sempre que quisermos: a caminho da escola, da faculdade, do trabalho ou já no regresso a casa".

Esta responsável sublinha que "rezar, meditar, cantar está agora à distância de um clique. E com esta App é possível fazer de cada momento um local privilegiado de encontro com Deus".

A estrutura desta aplicação foi desenvolvida pelos Salesianos da Croácia.

Os conteúdos apresentados "são o resultado do contributo de mais de 30 colaboradores, entre os quais, muitos salesianos, mas também alguns bispos, leigos e membros de outras congregações religiosas que diariamente nos enviam comentários, opiniões, visões, vivências de fé sempre em espírito de missão".

Qual a origem do nome desta aplicação?



'ANIMA' surge do lema sacerdotal de São João Bosco, fundador da Congregação dos Salesianos, "dai-me almas e ficai com o resto" (“Da mihi animas, coetera tolle” Gen 14, 21), bem como da ligação ao verbo animar, dar vida, dar alento.

Esta ferramenta pretende, assim, animar a vida espiritual dos cristãos e servir como suporte para a evangelização.

A app foi dedicada a Nossa Senhora, "a quem Bento XVI convidou a invocar como 'Estrela da Nova Evangelização' ".

Nesse sentido, os Salesianos recordam algumas palavras de Bento XVI, em 2008, "que a Mãe nos ajude a encontrar as estratégias pastorais oportunas para fazer com que Cristo seja encontrado pelos jovens, que por sua natureza possuem um novo impulso".

A 'ANIMA' está disponível para download na App Store e na Google Play Store.