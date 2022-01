​Dia Mundial da Paz. Mensagem do Papa é de leitura e aplicação “obrigatórias”

A luta contra a pandemia vai continuar a ser o grande desafio em 2022, ao qual tem de se responder com mais “fraternidade” e “solidariedade”, diz o padre Tony Neves.

Em entrevista à Renascença a partir de Roma, o missionário português - que integra o governo geral dos Espiritanos - olha para o atual momento na Igreja, e recomenda a todos, mas sobretudo a quem tem poder de decisão, a leitura atenta da mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz. Como é que perspetiva este novo ano? Quais são os principais desafios que se avizinham? 2022 tem pela frente uma série de combates. O primeiro é este da pandemia: temos de acabar com ela, senão ela acaba connosco, e isso implica darmos as mãos, implica deitar fora muitas “fake news” que circulam e que fazem com que à escala mundial as pessoas comecem a ter medo da vacina, a desconfiar que o combate à pandemia não está a ser bem conduzido, e isso tem sempre o efeito terrível das pessoas desmazelarem o combate, e vão aparecendo novas estirpes e variantes que serão cada vez mais duras. A economia está destruída e temos outras linhas de destruição que estão a seguir a crise pandémica, por isso essa tem de ser a primeira linha de ataque. Depois, e até para que essa linha de ataque funcione, temos de aumentar os nossos índices de fraternidade e solidariedade. O Norte e o Sul não estão a colaborar, boa parte do Sul não está nem sequer a ser vacinado, nem a primeira dose tem, quanto mais pensar numa terceira, como nós já vamos tendo. Essa para mim é outra linha de combate. Sugeria, ainda, aos governantes, a quem tem de mandar, e a todos, que tomássemos a sério os três caminhos da paz que o Papa Francisco propõe na mensagem para o Dia Mundial da Paz.



Esses caminhos são o diálogo entre gerações, a educação e o trabalho digno. São as prioridades no contexto em que nos encontramos? São, de facto, muito importantes. O primeiro caminho é o diálogo entre gerações, e estamos a ver que esta luta contra a pandemia veio pôr em relevo um problema muito sério: continuamos a ter uma geração mais idosa que morre mais, que é mais vítima da pandemia, que está mais isolada, e por outro lado temos uma geração mais nova que nesta altura também está a ser bastante contaminada, mas porque não sente os efeitos que sentem os mais velhos, não toma tão a sério o combate à pandemia, e notamos que muitos estão a tentar fazer a vida que faziam há três anos atrás, o que faz aumentar o número de novos contaminados e vai prejudicar por ricochete as gerações mais velhas. Mas, o Papa na mensagem diz outra coisa importante, que com esta pandemia a economia ficou tão desestruturada que os mais jovens não veem caminhos de futuro, e isso também desestabiliza. A segunda grande questão é a da educação, e o Papa acaba por remeter para o famoso 'Pacto Global', apresentado em 2020, que põe a família ao centro, quer uma nova ordem económica - ou seja, uma nova forma de organizar a economia e a sociedade – e onde as questões ecológicas estão muito presentes. O terceiro caminho para a paz tem a ver com o trabalho. O Papa diz que é preciso trabalho digno, estável, que as pessoas ganhem a sua vida com o suor do rosto, mas tenham condições, não sejam exploradas. Fala, ainda, do ataque que a pandemia fez à economia, sobretudo à economia informal, que afeta sobretudo os mais fracos, e particularmente o mundo migrante. O Papa diz que um terço da população mundial em idade laboral não tem um sistema de proteção social a funcionar. Depois, o Papa denuncia ainda que os governos estão a desinvestir na educação, mas estão a investir cada vez mais em armamento, e diz 'temos de inverter isto' - é mais educação, menos armas, porque isso iria ajudar a combater uma violência que é cada vez mais estrutural nas nossas sociedades, o crime organizado que toma conta de muitas linhas laborais e mesmo governamentais. Se formos capazes de apostar na abertura dessas três grandes estradas - diálogo entre gerações, educação e trabalho - o mundo será melhor, e eu proponho isto como um projeto de vida para 2022. Esta é, de facto, uma mensagem muito abrangente nos temas que toca e que se relacionam todos entre si. Devia ser de leitura obrigatória para os políticos? Sim, sim. De leitura obrigatória, e não só de leitura, porque o nosso grande problema é que lemos muito, mas depois não tiramos as consequências práticas. Uma mensagem como esta dá linhas, é verdade, faz refletir e aponta caminhos, mas isso não chega, temos de passar à etapa seguinte, que é mais dura e pragmática: nós temos de pôr em prática estas grandes ideias. Fiz um estudo, por estes dias, sobre as mensagens dos Papas para o Dia Mundial da Paz, e é interessante reparar que esta já é a 55.ª mensagem. Quando o Papa Paulo VI quis lançá-la, a 8 de dezembro de 1967, disse 'espero que esta mensagem tenha dois objetivos: que seja praticada, e que não acabe aqui, que seja para o primeiro dia do ano e seja para continuar’. Por um lado fizeram a vontade a Paulo VI, porque já vamos na 55ª, mas por outro, acho que a sua aplicação tem sido residual, e sobretudo aqueles que têm poder para mudar a história, que são os governos, os governantes, não estão a tomar muito a sério isto que o Papa ano após ano apresenta como um projeto político, um projeto social e também, obviamente, religioso.