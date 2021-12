Papa aos jovens: "Sois parte das soluções que o mundo procura"

O Papa Francisco enviou uma mensagem aos participantes no 44.° Encontro Europeu da comunidade ecuménica de Taizé, que decorre em Turim, com transmissão "online", desafiando-os a superar o pessimismo, perante as crises da humanidade.

Na mensagem, Francisco assinala que o encontro dos jovens “acontece num momento em que as preocupações são muitas”, referindo-se à pandemia e à crise climática.

"Vós escolhestes não desviar os vossos olhos do sofrimento humano e das evidentes urgências do momento”, escreve o Papa, realçando que os jovens olham para estas realidades com a confiança de poderem participar nas soluções”.

“Pois, se não faltam os motivos de angústia, é igualmente verdade que o Espírito de Deus não cessa de operar e de despertar criadores de fraternidade, de solidariedade e de unidade", nota Francisco.

Por fim, o Papa pede ao Espírito Santo que abençoe os jovens católicos, ortodoxos e protestantes que se unem ao Encontro europeu" e confia-os “à proteção da Virgem Maria", para que possam “continuar a ser peregrinos da confiança” para onde quer que o Senhor os mande.

À semelhança de 2020, o Encontro Europeu de Jovens de fim de ano, promovido pela Comunidade de Taizé, tem limitações devido à propagação da Covid-19, sendo restringida a presença nos eventos de Turim (Itália).

Todos os jovens que se tinham inscrito são desafiados a acompanhar as orações e momentos de reflexão através das transmissões no YouTube.

Entretanto, a Comunidade de Taizé já marcou para julho, em Turim, um encontro internacional de jovens com momentos de oração, intercâmbio e trabalho.