Natal é a festa que “mais desperta o espanto”, diz o Papa

“A festa de Natal é talvez a que mais desperta a atitude interior de espanto, maravilha, contemplação”, afirmou o Papa Francisco nesta sexta-feira, durante a homilia da celebração das primeiras vésperas da Solenidade de Santa Maria e "Te Deum" de ação de graças do ano que agora acaba.

“O Natal não pode ser celebrado sem espanto, mas um espanto que não se limita a uma emoção superficial, ligada ao exterior da festa ou, pior ainda, ao frenesim do consumismo”, começou por esclarecer.

“Se o Natal se reduzir a isso, nada muda: amanhã será igual a ontem, o ano o próximo será como o anterior e assim por diante. Tal significaria aquecer-nos por momentos numa fogueira e não nos expormos com todo o nosso ser à força do Evento. O espanto cristão não é fruto de efeitos especiais, de mundos fantásticos, mas do mistério da realidade: não há nada mais maravilhoso e surpreendente do que a realidade”, afirmou Francisco.

“Uma flor, um torrão de terra, uma história de vida, um encontro… O rosto enrugado de um velho e o rosto recém-desabrochado de um bebé; uma mãe a segurar no seu bebé nos braços enquanto o amamenta. O mistério brilha aí”, sublinhou.

Numa cerimónia em que o presidente da Câmara de Roma marcou presença, Francisco falou dos contrastes visíveis para realçar a necessidade de não se deixar iludir pela superficialidade.

“Não se pode reconhecer uma cidade acolhedora e fraterna pela sua ‘fachada’, por belos discursos e eventos pomposos. Não. Tem de ser reconhecida pela atenção diária a quem luta pela vida, às famílias que sentem mais o peso da crise, às pessoas com deficiências graves e às suas famílias, àqueles que precisam de transporte todos os dias para ir trabalhar, que vivem nos subúrbios, que foram oprimidos por alguma falha na vida e precisam agora dos serviços sociais, e assim por diante”, apontou.