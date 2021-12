Igreja dos Açores reforça medidas para evitar propagação da Covid-19

Veja também:

Face ao agravamento da situação sanitária nos Açores, o administrador diocesano de Angra, cónego Hélder Fonseca Mendes, apela aos cristãos que não promovam convívios nem ajuntamentos na passagem do ano.

Dirigindo-se aos sacerdotes infetados com Covid ou que tenham estado em contacto direto com casos positivos, o responsável destaca que devem acatar o isolamento profilático.

“Se algum ministro do culto ou agente de pastoral for dado como caso positivo, de contacto próximo ou suspeito, ou se lhe foi imposto isolamento profilático deve acatar esse estado, comunicar ao respetivo ouvidor para que se providencie a sua substituição durante o período que as autoridades de saúde indicarem ou sejam canceladas as celebrações presenciais e indicado outro modo dos fiéis poderem participar sem maiores riscos para a saúde pública”, lê-se no comunicado publicado no site “Igreja Açores”.

O cónego Hélder Fonseca Mendes apela ainda a que se “evitem convívios, cortejos, ajuntamentos, arrematações e demais festas que deverão ser adiadas para melhores circunstâncias”.

Já os velórios devem ser “restringidos aos familiares diretos e a períodos mais curtos, de acordo com as autarquias e delegações de saúde locais”.

O administrador apostólico aconselha ainda a que se evitem as “missas nas capelas mortuárias e as visitas regulares aos doentes, a não ser em caso de chamada”.

“O início das atividades catequéticas e das reuniões presenciais deve ser adiado para depois do dia 10 de janeiro de 2022”, esclarece.

Em vigor permanece o uso obrigatório da máscara, a higienização das mãos e dos espaços, as entradas e saídas diferenciadas e o distanciamento entre os participantes nas celebrações “deve ser aumentado”.

Nos Açores, tal como no país, a situação sanitária agravou-se com um aumento recorde do número de casos de infeção por Covid-19, sobretudo em São Miguel.

De acordo com a Autoridade de Saúde Regional, na quinta-feira foram diagnosticados 288 novos casos positivos de Covid-19, sendo 221 em São Miguel, 37 no Faial, 19 na Terceira, cinco em Santa Maria, três no Pico, dois na Graciosa e um em São Jorge.