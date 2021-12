“A pobreza é uma questão de decisão política. Porque dinheiro há”, diz padre Moreira Jardim

De Norte a Sul do país, há um número cada vez maior de pessoas a pedir ajuda e boa parte delas até tem emprego, diz à Renascença o padre Jardim Moreira.

“Sim, cerca de 10% ou 12% dos pobres portugueses são trabalhadores. Portanto, não basta dizer que é preciso um trabalho qualquer, é um trabalho que suporte as despesas de uma família”, afirma.

Contudo, muitos não têm as qualificações necessárias. “Os empregadores não querem acolher os pobres, porque não têm qualificações e depois acontece que os qualificados são tratados com o ordenado mínimo nacional”, descreve, considerando que “é preciso ter lucidez e coragem política” para acabar com este estado de coisas.

“A pobreza é uma questão de decisão política. Porque dinheiro há”, defende o presidente da Rede Europeia Anti-Pobreza. E revela que já disse isto mesmo ao primeiro-ministro, António Costa.