Morreram 22 missionários em 2021

A Agência Fides do Vaticano revelou esta quinta-feira hoje que, ao longo de 2021, foram assassinados 22 missionários, entre leigos, padres, religiosos, seminaristas e catequistas católicos.



O relatório anual da Fides indica que se trata de 13 sacerdotes, duas religiosas, um religioso e seis leigos.

África lidera em termos de número de missionários mortos. Foram no total 11, a saber, sete sacerdotes, duas religiosas e dois leigos.

Segue-se a América com sete missionários mortos, entre os quais quatro sacerdotes, um religioso e dois leigos.

Depois a Ásia onde foram assassinados três missionários, no caso, um sacerdote e dois leigos.

E por fim a Europa onde foi morto um padre.

O relatório da Agência do Vaticano refere ainda que tem aumentado o número de leigos, catequistas e outros agentes assassinados em confrontos armados entre as comunidades.

Foi o que aconteceu no Sudão do Sul, no México e no Peru.

Entre 2000 e 2020 foram mortos 536 missionários em todo o mundo.