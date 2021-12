Comissão Justiça e Paz diz que "é urgente uma política sã"

A Comissão Nacional Justiça e Paz considera que, a um mês das eleições legislativas, é urgente uma “política sã”, que seja “um verdadeiro e generoso serviço capaz de garantir os elementares direitos de todos”, e sublinha que “o exercício do diálogo podia ser um passo importante para, nas diferenças que são próprias da democracia, se poder falar de ideias, projetos e propostas sem se pôr em causa as pessoas”.

Na nota sobre a mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz de 2022, lê-se que é “preciso abrir um diálogo sério entre as gerações sobre a falta de perspetivas laborais dignas, a ameaça constante do desemprego, as cidades que escorraçam as pessoas para as periferias, as implicações do acentuado envelhecimento da população, o baixíssimo número de nascimentos como se estivéssemos em estado de guerra.”

Sobre a educação, outro dos pontos abordados pelo Papa Francisco na mensagem para o Dia Mundial da Paz, a Comissão Nacional de Justiça e Paz sublinha a necessidade de “entrar noutra onda dialógica, num novo paradigma”, que envolva as famílias, comunidades, escolas, universidades, instituições, religiões e governantes. “Ao falar-se de educação, esta não deve abranger apenas a exclusividade do Estado, mas permitir que outras respostas possam ser tidas em conta de forma verdadeiramente livre para todos, sem complexos”, lê-se na nota.

Frisando que o “trabalho deve ser remunerado de forma justa” e dando conta que a mão de obra dos migrantes é cada vez mais revelante para o País, a Comissão Nacional Justiça e Paz convida a que se tenha presente a regra “Faz aos outros o que gostaria que fizessem a ti.”.

“É nesta ótica de diálogo que será possível ter presente no topo dos objetivos das empresas a responsabilidade social, não apenas como um propósito que fica bem, mas que elas sejam “lugares onde se cultiva a dignidade humana, participando por sua vez na construção da paz”