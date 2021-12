Imagem da Virgem Peregrina de Fátima vai peregrinar pelo mundo em 2022

A imagem da Virgem Peregrina vai continuar a percorrer vários continentes para levar a mensagem de Fátima ao mundo.

O Santuário de Fátima indica que após vários adiamentos e cancelamentos por causa da Covid-19, estão previstas cerca de 14 viagens da Imagem da Virgem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, Estados Unidos da América, França, Nicarágua, Argentina, Itália, Chile, Países do Cáucaso, Espanha e Colômbia.

Em Portugal, a Imagem da Virgem Peregrina N.º 2 estará de 16 a 23 de maio no Colégio Conciliar de Maria Imaculada, de Leiria. Uma visita que acontece no âmbito dos 80 anos de existência daquela instituição.

No dia 25 de junho esta imagem ruma à diocese de Aveiro, à Paróquia de Nossa Senhora da Saúde, Costa Nova do Prado, para celebrar o 33.º aniversário daquela comunidade.

Já as paróquias de Astromil e Rebordosa, Paredes, Diocese do Porto, irão acolher a Imagem da Virgem Peregrina N.º 9 durante os meses de setembro e outubro.

Até Miami, nos EUA, viajará a Imagem da Virgem Peregrina N.º 3, de 30 de setembro a 5 de novembro, para marcar presença num congresso organizado pelas Servas dos Corações Trespassados de Jesus e Maria.

A visita chegou a estar agendada para 2020, mas, devido à pandemia, foi sendo adiada, primeiro para 2021 e depois para 2022.

Segundo o arcebispo de Miami, D. Thomas Wenski, é ainda intenção levar a Imagem Peregrina a várias paróquias da diocese.

A diocese de Nanterre, França, irá acolher a Imagem da Virgem Peregrina N.º 5, de 1 de outubro de 2022 a 31 de agosto de 2023, numa caminhada preparatória para a Jornada Mundial da Juventude 2023, em Portugal.

Em Itália, a Imagem da Virgem Peregrina N.º 8 estará ao longo do mês de maio na Paróquia de Santa Maria la Nova e durante o mês de outubro na Paróquia de S. José e Santa Eufémia na diocese de Aversa.

Segundo o Santuário de Fátima, o pedido, que foi apresentado pelo bispo diocesano, D. Angelo Spinillo, “nasceu do desejo de muitos fiéis particularmente devotos de Nossa Senhora de Fátima celebrarem os 150 anos da fundação da paróquia”.

Peregrinação aos Países do Cáucaso ainda sem data

No que toca aos Países do Cáucaso (Geórgia, Arménia e Azerbaijão), a peregrinação da imagem esteve programada para 2021, mas, devido à pandemia, foi adiada, para 2022, ainda sem uma data definida.

Também a Paróquia de S. Sebastião Mártir, de Mentrida, diocese de Toledo, Espanha., vai acolher uma das Imagens da Virgem Peregrina ainda com datas a definir, tal como acontece com várias dioceses da Colômbia, na América do Sul.

A Imagem da Virgem Peregrina N. º6, encontra-se na Nicarágua desde 22 de janeiro de 2020, estando previsto o seu regresso ao Santuário para 2022.

Também a Imagem da Virgem Peregrina N. º7 está desde o dia 1 de abril de 2019, em peregrinação pela Argentina, por todas as dioceses do país, devendo regressar a Portugal no próximo ano.

A Imagem da Virgem Peregrina N.º 11 encontra-se em peregrinação no Chile, desde setembro de 2019. Devido à pandemia, o termo da peregrinação foi sendo protelado, estando agora previsto que o regresso ao Santuário de Fátima ocorrerá em janeiro de 2022.

Pandemia pode condicionar deslocações

A agenda de deslocações das diferentes imagens da Virgem Peregrina de Fátima “pode sofrer alterações, face aos acontecimentos da emergência sanitária que o mundo enfrenta”, informa o Santuário de Fátima.

Feita segundo indicações da Irmã Lúcia, a primeira Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima foi oferecida pelo bispo de Leiria e coroada solenemente pelo arcebispo de Évora, em 13 de maio de 1947. A partir dessa data, a Imagem percorreu, por diversas vezes, o mundo inteiro, levando consigo uma mensagem de paz e amor.

A fim de dar resposta aos imensos pedidos provenientes de todo o mundo, foram, entretanto, feitas várias réplicas da primeira Imagem Peregrina, num total de treze.

“De todos os lados chegam relatos extraordinários da presença da Imagem Peregrina, de multidões que acorrem à sua passagem, de participações nunca antes verificadas nas várias celebrações, de um grande número de penitentes que se abeiram do sacramento da reconciliação, da afluência de todo o género de pessoas: crianças, jovens, adultos e idosos, de diferentes contextos sociais e mesmo confissões religiosas diversas; em suma, relatos de significativos frutos pastorais e de abundantes graças alcançadas, assinala o Santuário em comunicado