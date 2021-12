Papa confia preparação do Jubileu de 2025 ao arcebispo Rino Fisichella

O próximo Ano Santo, que vai acontecer em 2025, vai ser coordenado pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização.

“O Santo Padre Francisco confiou ao Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização a coordenação, da parte da Santa Sé, da preparação do Ano Santo de 2025”, lê-se no comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé.

O documento informa que “nos últimos dias o presidente do mesmo conselho, arcebispo Rino Fisichella, encontrou-se com os superiores da Secretaria de Estado, da Administração do Património da Sé Apostólica e da Secretaria para a Economia”.

O Jubileu de 2025 será o 27º Jubileu ordinário da história da Igreja. O primeiro foi proclamado por Bonifácio VIII em 1300.

De acordo com o portal de notícias do Vaticano, entre os peregrinos que chegaram a Roma para este primeiro Jubileu estavam Dante, Cimabue, Giotto, Carlo di Valois, irmão do rei da França, com a sua esposa Catarina.

Pensados para serem celebrados a cada cem anos, Clemente VI determinou em 1350 realizá-los a cada 50 anos. Paulo II, com uma Bula de 1470, estabeleceu que o Jubileu deveria ser realizado a cada 25 anos.

O Jubileu é um ano de reconciliação e conversão, de solidariedade e empenho pela justiça ao serviço de Deus e dos irmãos e concede aos fiéis a Indulgência Plenária para si ou para os falecidos.

O último Jubileu foi o Ano Santo extraordinário dedicado à Misericórdia, convocado por Francisco com a Bula Misericordiae Vultus. A coordenação também foi confiada a D. Fisichella e decorreu entre 29 de novembro de 2015 a 20 de novembro de 2016.