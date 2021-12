Papa alerta para perigo do inverno demográfico

O Papa Francisco alertou este domingo para o perigo do inverno demográfico.

Falando depois da tradicional oração do ângelus, em Roma, Francisco lamentou que nestes dias haja tantos casais que prefiram ter apenas um filho, ou mesmo nenhum.

“Pensemos nisto, é uma tragédia. Façamos os possíveis para ganhar consciência para vencer este inverno demográfico que atenta contra as nossas famílias, os nossos países e o nosso futuro”, disse o Papa.

No dia em que a Igreja assinala a festa da Sagrada Família, Francisco lembrou a todos que se aproxima o próximo encontro mundial das famílias, que terá lugar em junho de 2022, em Roma, e desafiou as famílias do mundo a prepararem o evento nas suas dioceses, através da oração.

O Papa referiu ainda uma carta que escreveu a todos os casais, e que mandou publicar esta manhã, que espera que seja “um encorajamento, sinal de proximidade e ocasião de meditação”.