E se a gruta de Belém fosse, afinal, a arcada da Praça do Giraldo?

A primeira é o “Presépio Évora”, encomendado ao arquiteto António Bouça e que está exposto na nave da igreja. A segunda é a exposição temporária “presépios de Lisboa e Vale do Tejo”, com peças da Coleção Canha da Silva e que é apresentada na galeria norte deste templo.

Se, por estes dias, passar pela Igreja de S. Francisco, uma das mais bonitas da cidade de Évora, vai poder contar com duas atrações que, seguramente, vão enriquecer as suas festas.

“Presépio Évora” com mais de 500 peças em barro

Trata-se de um Presépio que foi concebido tendo na génese a recriação do nascimento de Jesus na cidade de Évora, em concreto, na grande sala de visitas, a Praça de Giraldo e, mais especificamente, por baixo da arcada onde se localiza uma livraria que, não por acaso, se chama Nazareth.

A obra, que representa a cidade viva no seu dia a dia, coloca também em destaque quatro dos grandes valores culturais do Alentejo, classificados como Património Mundial: o Centro Histórico - que lhe serve de cenário, o Figurado de Barro de Estremoz – a dar vida e alma à cidade, o Cante Alentejano - no grupo coral situado no adro da Igreja de Santo Antão, e os Chocalhos de Alcáçovas - representados sob as arcadas.

“Se o céu estrelado permite identificar diversas constelações, visíveis em dezembro na cidade, a multiplicidade de figuras oferece uma grande fusão entre o passado e o presente, numa cidade que fervilha de vida e rejubila com a Boa Nova”, realça a nota de apresentação da Igreja de S. Francisco, enviada Renascença.

Todo o conjunto, projetado durante quatro meses, levou mais de um ano a ser executado e compreende “45 construções, oito das quais correspondem a edifícios de maior complexidade e elevado nível de pormenorização, como as igrejas, o templo romano, o aqueduto ou a fonte, 564 peças em barro que compreendem 236 figuras humanas, 205 figuras de animais e 123 objetos diversos, bem como um sistema de iluminação”, é referido.

O presépio, com 3,60 metros de largura, quase dois metros de altura e 1,77 metros de profundidade, é assinado pelo arquiteto António Bouça, com desenho de Ivo Brazílio.

As peças em barro são da autoria das Irmãs Flores e de Ricardo Flores, de Estremoz, a carpintaria e pintura foram feitos por Fernando Santos, Joaquim Vida e Joaquim Nunes, de uma carpintaria de Évora, e os trabalhos de eletricidade são da autoria de Modesto Riga. A coordenação esteve a cargo do cónego Manuel da Silva Ferreira.