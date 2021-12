Em tempo de pandemia, símbolos da JMJ visitaram hospital de Beja. “Tivemos muitos momentos difíceis”

Maria Madalena Covas Lima é fisioterapeuta e foi uma das profissionais de saúde do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, que marcou presença na modesta procissão que transportou os símbolos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), numa curta distância entre o Hospital de Dia e os serviços centrais deste estabelecimento hospitalar.

“Foi um gesto muito bonito e interiormente tocou-me muito levar a Cruz”, disse à Renascença, emocionada.

Os símbolos, a Cruz da JMJ e o Ícone de Nossa Senhora, percorrem, em peregrinação e nos próximos meses, todas as dioceses de Portugal.

Foram confiados pelo Papa São João Paulo II aos jovens de todo o mundo e vão estar um mês em cada diocese, até julho de 2023, antecedendo a JMJ que decorre, em Lisboa, entre 1 e 6 de agosto desse ano.

Em tempo de Advento, na caminhada para o Natal, Beja é a diocese que recebe os símbolos, dinamizando um conjunto de iniciativas mobilizadoras da comunidade em todo o território. Uma das presenças mais marcantes deste percurso pela diocese alentejana, foi a passagem pelo hospital bejense.

“Por causa desta pandemia, há muitos doentes a sofrer, muitos acabam por morrer, sozinhos, sem os familiares, apenas com os profissionais de saúde por perto, e esta vinda dos símbolos mexeu muito comigo”, reafirma a profissional que coordena os fisioterapeutas no Serviço de Medicina Física.

Um sentimento confirmado pelo capelão do hospital, o padre José Maria Coelho: “Esta iniciativa veio dar alento aos profissionais que ficaram muito agradecidos, pois muitos são católicos e outros são apenas crentes”.

O sacerdote recorda que “tivemos muitos momentos difíceis”, sobretudo “há um ano, com muitas mortes por semana, com todas as unidades completamente cheias e com os nossos profissionais esgotados”.

Por força das regras impostas, também o capelão viu a sua atividade restringida, mas sempre que era solicitado, foi presença assídua junto dos que mais estavam necessitados.

“Cheguei a dar a Santa Unção, todo encapotado com aquele equipamento de segurança, acompanhei as famílias e houve lutos muito difíceis, e também os profissionais que às vezes sentiam necessidade de desabafar, acolhi alguns, ouvindo-os e procurando dar-lhes animo”, conta-nos José Maria Coelho.

Para este padre, a pandemia “leva-nos a tomar mais consciência” de que todos “precisamos uns dos outros e todos somos necessários neste país que precisa de esperança”.

Sobre a presença, neste mês de dezembro na diocese, da Cruz peregrina e do Ícone de Nossa Senhora, o sacerdote olha para o acontecimento como sendo “um sinal e um convite a que nos aproximemos daquilo que dá sentido à nossa vida individual e coletiva”.