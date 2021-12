Covid-19. Igreja recomenda distanciamento entre participantes nas celebrações

A Igreja Católica portuguesa recomenda que se retome o “distanciamento entre os participantes” nas celebrações a partir do Natal, incluindo já na tradicional Missa do Galo.

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) justifica o pedido com o “forte agravamento da atual situação pandémica”. Em declarações à Renascença, o porta-voz da CEP explica que este é sobretudo um apelo ao bom senso.

“Sim, é esse apelo ao bom senso, continuarem os cuidados que todas as comunidades têm tido nas celebrações litúrgicas até aqui. O facto de ser divulgado hoje tem a ver com as orientações do próprio Governo e com o forte agravamento da situação pandémica, sobretudo com esta nova variante Ómicron”, afirma o padre Manuel Barbosa.

O porta-voz da CEP reforça que, “na prática o que se retoma de novo é a questão do distanciamento dos participantes nas celebrações, que nesta altura não acontecia”.

“O resto são tudo medidas de prevenção que é preciso continuar, como o uso das máscaras, a higienização das mãos, o arejamento dos espaços celebrativos, e a sua higienização, a comunhão na mão, entre outras, que já sabemos”, sublinha.