D. Virgílio Antunes pede jovens "verdadeiramente transformadores"

O bispo de Coimbra considera que as dificuldades da pandemia e os problemas sociais marcam esta quadra e desafia os jovens a ensaiar “novos modos de ser” que sejam “verdadeiramente transformadores”.

“Caríssimos jovens, este é o tempo de Graça, esta é a oportunidade que todos nós temos para irmos ao presépio, para nos encontrarmos com Cristo, para pensarmos nos outros, para ensaiarmos novos modos de ser, de estar e de viver, que sejam verdadeiramente transformadores”, afirmou D. Virgílio Antunes na sua Mensagem de Natal.

Num ano Pastoral centrado nos jovens, o bispo de Coimbra disse que este Natal assume também essa “marca muito específica”.

“A Igreja que nós somos volta-se para os jovens, com um carinho, com um abraço muito grande, no qual quer envolver a todos, procurando ser espelho desse abraço de Deus que, por meio de Jesus, quer envolver todas as pessoas”, acrescenta.

D. Virgílio Antunes lembra que o Natal é vivido em “circunstâncias particulares”, por causa da pandemia e dos problemas de caráter económico, familiar e os problemas laborais.