Papa Francisco diz que violência contra as mulheres é "quase satânica"

O Papa Francisco descreveu a violência doméstica dos homens contra as mulheres como "quase satânica".

O comentário, onde usou alguns dos termos mais fortes para condenar este tipo de violência até à data, surgiu durante um programa transmitido no domingo à noite na rede italiana TG5, no qual falou com três mulheres e um homem, todos com antecedentes difíceis.

“É quase satânico, porque se aproveitam de uma pessoa que não se pode defender, que só pode (tentar) bloquear os golpes", disse Francisco, respondendo a uma pergunta de uma vítima de violência doméstica chamada Giovanna. "É muito humilhante", acrescentou.

Segundo a agência Reuters, desde o início da pandemia da Covid-19, há quase dois anos, o Papa falou várias vezes contra a violência doméstica, que aumentou em muitos países devido aos confinamentos decretados que deixaram muitas mulheres presas com os seus agressores.

Segundo dados das autoridades italianas, divulgados no mês passado, decorrem cerca de 90 episódios de violência contra as mulheres em Itália todos os dias e 62% são casos de violência doméstica.

“É humilhante quando um pai ou uma mãe bate na cara de uma criança, já é muito humilhante. Digo sempre que nunca se deve esbofetear uma criança na cara, porque, como sempre, tira a dignidade", comentou ainda o Papa, no seguimento do tema da violência doméstica.