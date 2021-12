Dificuldades? “Aprendamos com Nossa Senhora a maneira de reagir”, diz Papa

Levantar e olhar em volta, em busca de alguém a quem possamos ajudar. É a lição que Nossa Senhora nos dá sobre a maneira de reagir às dificuldades que “correm o risco de nos esmagar” e que o Papa Francisco referiu neste domingo na Praça de São Pedro.

“Aprendamos com Nossa Senhora esta maneira de reagir: levantarmo-nos, especialmente quando as dificuldades correm o risco de nos esmagar; levantarmo-nos para não permanecermos enterrados nos problemas, afundados na autocomiseração e numa tristeza que paralisa. Mas porquê levantar? Porque Deus é grande e está pronto a levantar-nos se lhe estendemos a mão”, afirmou durante a oração do Angelus.

“Descarreguemos n’Ele os pensamentos negativos, os medos que bloqueiam todos os momentos e nos impedem de seguir em frente. E depois, façamos como Maria: olhemos à nossa volta e procuremos alguém a quem possamos ajudar. Há algum idoso a quem eu possa fazer alguma companhia, um serviço, uma gentileza, um telefonema? Ao ajudar os outros, ajudamos nós mesmos a superar as dificuldades”, destacou o Papa.

Francisco convida, assim, os fiéis a prepararem o Natal com gestos de ajuda e atenção aos mais necessitados.

A reflexão partiu da passagem do Evangelho segundo São Lucas, que relata a visita da Virgem Maria à sua prima Isabel (cf. Lc 1, 39-45), colocando-se a caminho apesar dos próprios problemas que teria de enfrentar.

“Pensa primeiro nos necessitados”, destacou Francisco, sublinhando que Maria percorreu vários quilómetros a pé para “partilhar a sua alegria”, sem se deixar intimidar pelos incómodos do caminho, “respondendo a um impulso interior que a chama a aproximar-se e a ajudar”.