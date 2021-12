Santuário de Fátima mantém medidas de segurança no Natal

“A cada peregrino, colaborador e amigo do Santuário de Fátima desejo a luz e a força para ser testemunha do Natal do Senhor”, finaliza o reitor do Santuário mariano.

“Somos desafiados a dar testemunho do Natal de Jesus Cristo: viver em modo de louvor e gratidão pelo que Deus fez e faz em nós; acolher os sinais da proximidade de Deus e viver com a confiança que daí brota; identificar nos rostos simples e humildes da humanidade o Rosto de Deus, que quis ter traços humanos; manter a esperança de quem sabe que Deus não nos abandona”, afirmou o padre Carlos Cabecinhas na Mensagem de Natal do Santuário de Fátima, divulgada este sábado e enviada à Agência ECCLESIA.

Em comunicado, o Santuário de Fátima dá conta do programa de celebrações previsto para o tempo de Natal e destaca a bênção das crianças, no IV Domingo do Advento, às 11h na Santíssima Trindade.

Na noite de 24 de dezembro, às 23h, será celebrada a eucaristia do Nascimento de Jesus e a missa da Solenidade do Natal está marcada para as 11h do dia 25, com a realização de ambas as celebrações na Basílica da Santíssima Trindade.

A missa de Ação de Graças no final do ano acontecerá no mesmo espaço, no dia 31, às 22h, “seguindo-se a oração do terço na Capelinha das Aparições”.

O Santuário de Fátima indica que à meia-noite, “haverá um gesto pela paz e o toque do carrilhão”.

No dia 1 de janeiro de 2022, na Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, a missa das 11h será na Basílica da Santíssima Trindade; “às 15h terá lugar nova celebração, com procissão eucarística”.

O santuário de Fátima vai destinar a receita dos peditórios das missas realizadas neste tempo de Natal às Criaditas dos Pobres, “uma congregação de Coimbra que personifica a vivência da fé proativa através do carisma do serviço aos mais pobres e anúncio de Jesus pelo trabalho e modo de viver”.

O comunicado informa que todas as celebrações vão ter transmissão em direto na página do Santuário de Fátima e nas redes sociais Youtube e Facebook.

“À semelhança do que aconteceu em 2020, as medidas de segurança previstas para este tempo pandémico mantêm-se em vigor no Santuário de Fátima”, finaliza.