Francisco, o Papa da "proximidade atenta" completa 85 anos

O Papa Francisco completa 85 anos esta sexta-feira, depois de um ano particularmente exigente, marcado por um internamento de 10 dias num hospital em Roma para uma cirurgia intestinal, por três visitas pastorais e Sínodo, depois de um ano de pontificado marcado pelo internamento de dez dias, num hospital de Roma, por três viagens internacionais e Sínodo subordinado à comunhão, à participação e à missão.

Em declarações à Renascença, o padre Sérgio Leal, sacerdote da Diocese do Porto e autor do livro "O Caminho Sinodal com o Papa Francisco", destaca “a proximidade atenta” do Papa. “Não é apenas uma proximidade de quem quer estar próximo, mas uma proximidade de quem está atento à realidade, atento ao outro e quer escutar o outro”, detalha o sacerdote.

Recordando o “contacto mais próximo” que teve com Francisco, o padre Sérgio Leal lembra como “o Papa não se limitava a intervir para dizer aquilo que entendia ser o processo sinodal ou aquilo que entendia ser a sua opinião sobre aquilo que estava a acontecer. O Papa tinha o cuidado de escrever, de redigir aquilo que iam dizendo”, levando-o, não apenas a moldar a sua proposta, mas, também, a procurar “dar resposta, não ficar pela escuta e pela atenção ao outro”, mas dando uma “resposta concreta às necessidades que ele vai verificando”.