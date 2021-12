Papa convida a redescobrir valor do silêncio na preparação para o Natal

O Papa convida o mundo a redescobrir valor do silêncio na preparação para o Natal. Francisco falava na audiência-geral das quartas-feiras, no Vaticano.

O Santo Padre exortou os peregrinos reunidos no Auditório Paulo VI a, "com os olhos voltados para a gruta de Belém, onde José e Maria, em silêncio, esperam com amor o nascimento do Menino Jesus", aprenderem "a acabar com os silêncios cúmplices e com as palavras que minam a caridade, para estar perto de quem sofre e precisa de ser acolhido, reconhecido, protegido e amado”.

Francisco desafiou os católicos a “imitar o exemplo de São José”, nestes últimos dias do Advento, tempo de preparação para o Natal no calendário litúrgico da Igreja Católica.

“Procuremos adotar uma atitude de silêncio e escuta, para estarmos prontos para receber a Palavra eterna do Pai, o seu Filho encarnado, Jesus Cristo”, declarou.

Na sua catequese semanal, o Papa sustentou que é importante pensar no silêncio, “nesta época em que parece ter pouco valor”.

“O silêncio de José não é mutismo; é um silêncio cheio de escuta, um silêncio laborioso, um silêncio que faz emergir a sua grande interioridade”, acrescentou.