Servas Franciscanas Reparadoras de Jesus Sacramentado reúnem-se em capítulo geral

“Do Coração ao rosto da fidelidade” é o tema que congrega em capítulo geral, de 17 a 23 de dezembro, a Congregação das Servas Franciscanas Reparadoras de Jesus Sacramentado.

O 19.º capítulo geral, do instituto de vida consagrada com origem em Trás-os-Montes, vai decorrer em Macedo de Cavaleiros e vai eleger a superiora geral e as suas conselheiras para os próximos seis anos.

Em comunicado, a congregação religiosa indica que os trabalhos contemplam um tempo de avaliação do triénio, de onde sairão propostas, “coadjuvadas pela reflexão que as comunidades foram fazendo ao longo do ano”, e que serão apresentadas “para concretização ao Governo Geral”.

A eleição da superiora geral e das suas conselheiras está marcada para dia 21.

“Conscientes de que um capítulo nunca é um momento de celebração privada, mas que terá repercussões na Igreja Universal e na sociedade que as envolve, as capitulares encomendam-se à oração de todo o povo de Deus, para este momento forte de discernimento e de escuta. Sob o lema “do Coração ao rosto da fidelidade”, querem elas que o Espírito Santo as guie e conduza a haurir da fonte Eucarística gotas de esperança e de caridade para o mundo aonde são enviadas”, lê-se no comunicado.

Na reunião magna participam 38 irmãs de Portugal, Angola, Brasil e Moçambique, os países onde a congregação está radicada.

Atualmente a Congregação das Servas Franciscanas Reparadoras conta com 150 membros distribuídos por 30 comunidades e tem 19 jovens na formação inicial.

A congregação foi ereta canonicamente no dia 15 de agosto de 1950, por D. Abílio Augusto Vaz das Neves, bispo da Diocese de Bragança-Miranda, e foi reconhecida como Instituto de Direito Pontifício no dia 1 de novembro de 1991.

As religiosas dedicam-se a várias obras sociais, com incidência na educação, no apoio à juventude em risco e o apoio à terceira idade. A nível pastoral, destaca-se o seu empenho na catequese e na litúrgica, bem como na dinamização do Movimento Eucarístico de Leigos.