Covid-19. Igrejas na Europa renovam apelo à vacinação e alertam para contrainformação

O presidente da Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia (Comece), cardeal Jean-Claude Hollerich, e o presidente da Conferência das Igrejas Europeias (Cec), reverendo Christian Krieger, lançaram um apelo conjunto, esta terça-feira, pedindo responsabilidade e cuidado para com os outros neste período de pandemia.

Recordando que, de acordo com relatórios recentes, as infeções pela Covid-19 continuam a aumentar na Europa, os presidentes da Comece e da Cec “encorajam todos a observar as medidas sanitárias necessárias e a o optar pela vacinação".

Os responsáveis lembram que "em vários Estados-membros da União Europeia o número de pessoas que foram vacinadas, infelizmente, continua muito abaixo do limiar necessário para conter a propagação do vírus, apesar de haver vacinas disponíveis”.

Delegado da CEP na Comece sublinha apelo à responsabilidade

Ouvido pela Renascença, o delegado da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) na Comissão dos Episcopados Católicos da União Europeia, D. Nuno Brás sublinha o "apelo à responsabilidade de todos para que todos cuidem de todos" e o alerta "sobre a desinformação e manipulação que coloca em causa a vacinação que leva à instrumentalização e ao medo". "Sobretudo com as redes sociais tem surgido muita contrainformação e muita instrumentalização", sublinha o bispo do Funchal.

D. Nuno Brás entende que "este apelo de Advento e de Natal foi despoletado pela realidade que nos revela que muitos países ainda não atingiram um nível de vacinação que permita alguma segurança".

Depois, o delegado da CEP na Comissão dos Episcopados Católicos da União Europeia destaca também o facto dos Presidentes da Comece e do Cec apontarem "a vacinação como o meio mais eficaz para combater a pandemia e salvar vidas", dado que as vacinas oferecem proteção "não só a nós mesmos, mas também aos nossos irmãos e irmãs, especialmente os mais vulneráveis entre nós".

D. Nuno Brás cita o texto conjunto da Comece e do Cec para dizer que a vacinação "é um ato de amor e carinho e também de responsabilidade e justiça social”.