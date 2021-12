LOC/MTC alerta para degradação das condições dos trabalhadores

A Liga Operária Católica/Movimento de Trabalhadores Cristãos afirma, na sua mensagem de Natal intitulada 'O caminho é ser solidário', que "as condições dos trabalhadores continuam a degradar-se" e que os cristãos "precisam de redescobrir os valores da solidariedade e do bem comum".

Em comunicado, o coordenador nacional, Américo Monteiro, sublinha que "para lá do Natal de luzes, encontros, presentes e festas, existe outro em que Deus nasce entre a gente que sofre, entre pessoas desesperadas por não verem saídas para os seus problemas".

É o caso da "falta de emprego digno, o tipo de empregos, os horários, os salários, as diferenças salariais, a pandemia, o custo de vida, os novos descartáveis, as migrações, empregos dignos para os jovens, os invisíveis".

Outros problemas destacados pela LOC/MTC são ainda "as plataformas digitais e a discriminação dos algoritmos a expandir-se para mais sectores, muitas vezes não abrangidos por acordos salariais, a amealhar menos que o salário mínimo, sem férias pagas, direito a baixa médica ou a qualquer outra proteção social, expostos a grandes riscos de saúde e segurança no trabalho".

Por tudo isto, dizem que "muitos trabalhadores têm um emprego a tempo inteiro e não ganham o suficiente para aceder aos bens essenciais, para si e para as suas famílias viverem em condições dignas e tranquilas".

E no meio desta realidade, diz a LOC/MTC, "muitos enveredam pelo caminho da migração, deixando tudo para trás, com a esperança de encontrar a tranquilidade que as suas vidas necessitam. Migrante que frequentemente encontra incompreensão, insensibilidade e indiferença, rejeição ao que é diferente, gente que não oferece ajuda se não for em troca de algo".

Assim, para "haver Natal neste Natal, os cristãos e todos os irmãos devem lutar para que exista um trabalho digno para todos, que permita a cada um contribuir com o seu trabalho e a sua criatividade na obra da criação e no sustento dos seus entes queridos, pois isso é central na existência humana".

Para a Liga Operária Católica, "o caminho é ser solidário" e recorda que "o Natal cristão, no seu sentido sagrado, recorda o gesto fundamental de acolher, sem o qual a vida não se torna humana e precipita-se no abandono absoluto".

Citando o Papa Francisco, na sua Encíclica 'Fratelli Tutti', os Trabalhadores Cristãos recordam que "solidariedade é uma palavra que nem sempre agrada" (...), "mas é uma palavra que expressa muito mais do que alguns gestos de generosidade esporádicos".