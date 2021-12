Presépio Vivo de Priscos lembra crianças desparecidas

A edição deste ano do Presépio Vivo de Priscos, o maior da Europa, quer lembrar as crianças dadas como desaparecidas e deixar uma “mensagem de esperança e solidariedade” aos pais.

“O objetivo desta iniciativa é encorajar a própria população e a comunicação social a refletir sobre todas as crianças que foram dadas como desparecidas", explica o padre João Torres, pároco de Priscos que sublinha, ainda, a importância de as autoridades repensarem as “estratégias de prevenção”.

O mentor do projeto acrescenta, ainda, que é objetivo da organização “espalhar uma mensagem de esperança e de solidariedade no plano nacional e internacional para os pais que vivem este drama”, remata.

Em Portugal desparecem diariamente, em média, duas a três crianças. A maioria é recuperada, mas infelizmente não são todas”, lembra o sacerdote.

O Presépio Vivo de Priscos, construído de raiz pela comunidade de Priscos e por reclusos do estabelecimento prisional de Braga, reúne mais de 600 figurantes em 90 cenários numa recriação do tempo de Jesus.

A XV edição do Presépio de Priscos é inaugurado domingo e pode ser visitado até 9 de janeiro segundo as regras de segurança determinadas pelas autoridades em tempo de pandemia.