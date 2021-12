Gaia criou o projeto "Ser + Vizinh@" para combater o isolamento

Num concelho com mais de 60 mil idosos, a autarquia de Gaia tem como objetivo levar o projeto "Ser + Vizinh@" a todas as freguesias para combater o isolamento destas populações.

Por agora estão "sinalizados 40 idosos", mas Marina Mendes, vereadora da ação social da Câmara de Gaia, quer que no primeiro trimestre do próximo ano, o projeto já esteja em pelo menos mais duas freguesias.

“Neste momento, foi possível juntar um grupo de parceiros. O grupo de parceiros mais ativos no território são: as forças de segurança, a PSP com o seu programa de polícia de proximidade, a segurança social, as várias IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social) do território, as juntas de freguesia", diz a autarca.

Oliveira do Douro, uma das freguesias que tem maior número de população idosa, foi escolhida por essa razão para este projeto-piloto. "Para experimentarmos e para percebermos se desta forma poderíamos promover territórios mais seguros e mais inclusivos, para que estas pessoas de mais idade passassem a ter uma resposta mais próxima e que prevenisse até a sua institucionalização precoce", afirma Marina Mendes.

"Sabemos bem que, mais cedo ou mais tarde, não havendo nenhuma rede de suporte é o mais natural para os idosos que se encontram sozinhos", acrescenta.