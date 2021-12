Covid-19. Padre Lino Maia “assustado com as saídas e entradas” nos lares

“Neste momento a situação é de alguma serenidade, mas de um momento para o outro se não houver cuidado podemos perder o controlo”, afirma em declarações à Renascença, o presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social (CNIS) que revela estar “assustado” com o período de grande movimento nas residências para idosos, por causa da quadra de Natal.

Lino Maia confessa-se “assustado com as saídas e entradas” nos lares. O presidente da CNIS está preocupado em particular com as movimentações que a quadra de festas que vamos viver e apela “ao máximo cuidado nas saídas dos utentes que vão às famílias”.

O responsável entende mesmo que “apesar de tudo é preferível manterem-se no lar onde estão de algum modo acauteladas as pessoas; a correrem riscos com saídas menos cuidados às famílias”.

“As saídas e entradas é que nos assustam um pouco porque a Covid entra com as pessoas”, reforça.

E na tentativa de prevenir ao máximo, o Padre Lino Maia revela que “as instituições estão a tomar providências e a submeter os utentes a testes rápidos ou autotestes mesmo quando têm saídas por períodos curtos”. “As instituições estão muita atentas porque o vírus que entre no lar é muito perigoso e todos os cuidados não são demais”, conclui