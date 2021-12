Vaticano inaugura presépio com mais de 30 figuras e e árvore de Natal com 28 metros

Os turistas e fiéis que passarem pela Praça São Pedro, no Vaticano, poderão apreciar a partir da tarde de sexta-feira a beleza da tradicional decoração natalícia. O presépio e a árvore de Natal serão oficialmente inaugurados às 17h00 (16h00 em Portugal).

O pinheiro, de cerca de 28 metros de altura, pesa 8 toneladas, e já se encontra na praça de S. Pedro deste o dia 23 de novembro. A árvore de cultivo sustentável, veio de Andalo, na região do Trentino, na província de Trento, e foi decorada com ornamentos esféricos de madeira. Também contará com iluminação de LED de baixo consumo energético.

Já o presépio, é composto por mais de 30 peças e foi criado por cinco artistas famosos de Huancavelica, no Peru.

Segundo o portal de notícias do Vaticano, as figuras do Menino Jesus, da Virgem Maria, de São José, dos Três Reis Magos e dos pastores foram feitas em tamanho natural a partir de materiais como cerâmica, madeira de maguey (agave) e fibra de vidro.

“O presépio artístico, que quer recordar os 200 anos da independência do Peru, é formado por imagens que retratam algumas partes da vida dos habitantes dos Andes e estão vestidas com trajes típicos de Chopcca. A estátua de Jesus, por exemplo, terá a aparência de uma criança ‘Hilipuska’, assim chamada porque está envolta em um cobertor típico de Huancavelica e amarrada com um ‘chumpi’ ou cinto trançado”, assinala o Vaticano News.

À celebração de inauguração dos símbolos natalícios presidirá o arcebispo Fernando Vérgez Alzaga, presidente do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano. Na cerimónia marcaram também presença delegações oficiais dos lugares de origem do presépio e da árvore.

O presépio e a árvore da Praça de São Pedro ficarão em exibição até dia 9 de janeiro de 2022, dia da festa do Batismo do Senhor, que encerra o período de Natal.