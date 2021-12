Papa pede à Virgem que “desfaça o coração de pedra dos que levantam muros”

O Papa cumpriu nesta quarta-feira, na Praça de Espanha, em Roma, a tradicional homenagem à Imaculada Conceição, rezando pelas vítimas das guerras, da crise climática e pelos doentes.

“O Papa depositou um cesto de rosas brancas na base da coluna, no cimo da qual se encontra a imagem de Nossa Senhora, pedindo-lhe o milagre da cura para os muitos doentes, para os povos que sofrem duramente com as guerras e a crise climática”, informa o Vaticano, em comunicado enviado aos jornalistas.

A cerimónia deste ano aconteceu pelas 6h15 (menos uma em Lisboa), tal como em 2020, mas de forma privada, por causa da pandemia.

Neste ato de veneração, que aconteceu anualmente na solenidade da Imaculada Conceição, Francisco rezou ainda para que a Virgem Maria “desfaça o coração de pedra daqueles que levantam muros para afastar de si a dor dos outros”.