Angelus. Papa evoca sofrimento dos migrantes que encontrou em Lesbos

O Papa evocou nesta quarta-feira, no Vaticano, o sofrimento dos migrantes que encontrou na sua recente viagem ao Chipre e à Grécia. Após a recitação da oração do Angelus, na solenidade da Imaculada Conceição, Francisco disse que os cristãos não podem virar a cara para o outro lado quando encontram sofrimento.

“Em Chipre, como em Lesbos, pude ver, olhos nos olhos, todo este sofrimento. Por favor, olhemos nos olhos dos descartados com que nos encontrámos; deixemo-nos provocar pelos rostos das crianças filhas de migrantes desesperados; deixemo-nos tocar por dentro pelo seu sofrimento para reagir à nossa indiferença. Olhemos o seu rosto para despertarmos do sono do costume”, apelou.