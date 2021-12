Vila Viçosa. Santuário volta a receber a Festa da Imaculada Conceição

O Santuário Nacional de Vila Viçosa volta a receber as celebrações, a 8 de dezembro, da Solenidade da Imaculada Conceição, no ano em que se comemoram os 375 anos da coroação de Nossa Senhora da Conceição, pelo rei D. João IV, como Padroeira de Portugal.

Um acontecimento, de resto, muito importante para a Igreja, uma vez que até 27 de março de 2022, decorre o Ano Jubilar, “com indulgência plenária, concedida pelo Papa Francisco”, sendo “este Santuário de Vila Viçosa, privilegiado para a obter”, faz saber, numa nota enviada à Renascença, a Régia Confraria de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa.

“O ano de 2021 foi um ano de esperança renovada”, pode ler-se, e “porque o caminho em Igreja se faz em comunidade, o Solar da Padroeira, em Vila Viçosa, sempre estará à espera dos seus”.

Assim, nos dias 7 e 8 de dezembro, numa organização conjunta da Régia Confraria e da Câmara Municipal de Vila Viçosa, será celebrada a festividade da Imaculada Conceição, “nesta casa, que é de todos”.

No dia 7, é celebrada a partir das 18h00, a eucarística, com bênção das grávidas. Depois das 21:00, é feito o encerramento da novena, que tem estado a decorrer nos últimos dias, a que se segue uma procissão de velas à volta das muralhas do castelo e, por fim, uma vigília.

No dia 8, feriado nacional, as celebrações começam pela manhã, com o acolhimento dos peregrinos e recitação do Terço, a cargo da Mesa das Confrarias de Nossa Senhora da Conceição.

Momento alto, é a eucaristia da Solenidade da Imaculada Conceição, que terá inicio às 11h00, presidida pelo arcebispo de Évora, D. Francisco Senra Coelho.

A partir das 15h00, sai a procissão em honra da Padroeira de Portugal, percorrendo as ruas de Vila Viçosa, seguindo-se, mais tarde, nova celebração eucarística e a partir das 18h30, para encerrar o dia festivo, será feita a consagração a Nossa Senhora.

A Régia Confraria sublinha que “as celebrações serão adequadas ao momento de pandemia que se vive”, estando garantido “o respeito pelas normas estabelecidas”.

Para que mais peregrinos possam participar, “renovando a esperança e a sua fé”, ainda que não presencialmente, as cerimónias serão “transmitidas através da rádio e redes sociais”.