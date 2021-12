Papa questiona países que fecham fronteiras. 'Pensa se fosses imigrante e não te deixassem entrar'

O Papa Francisco perguntaria aos políticos que encerram fronteiras com muros ou vedações de arame farpado como se sentiriam "se fossem migrantes e não os deixassem entrar".

A bordo do avião papal, no regresso a Roma, após a viagem a Chipre e à Grécia, Francisco respondeu desta forma a questão sobre a crise migratória no Mediterrâneo e na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia.

"Sobre as pessoas que impedem as migrações ou fecham as fronteiras, ou constroem muros, instalam arames ou espirais de arame farpado para impedir o acesso, o que lhes diria primeiro é: 'Pensa se fosses imigrante e não te deixassem entrar'", declarou.

Depois de, nesta viagem, ter visitado o campo de refugiados de Lesbos e ter feito duras críticas à indiferença de alguns países europeus perante a tragédia que os migrantes estão a viver, o papa considerou que quem constrói muros "perde o sentido da História", pois no passado também na Europa houve migrantes.