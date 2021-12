Morreu o padre americano que celebrava o rito bracarense

Veja também:

Morreu no sábado, vítima de Covid-19, o padre Joseph Santos, pároco da Igreja de Holy Name of Jesus, ou Santo Nome de Jesus, em Providence, Rhode Island.

O padre Joseph Santos tinha 62 anos e era conhecido por ser um dos únicos padres no mundo a celebrar ainda, de forma regular, o rito bracarense.

Descendente de portugueses, o padre Joseph nasceu nos Estados Unidos, mas voltou para Portugal para ingressar no Seminário em Braga, onde foi ordenado. Todos os padres de Braga têm o direito a celebrar segundo o rito bracarense, uma variante do rito romano particular à arquidiocese. Existem casos idênticos nas dioceses de Toledo, com o rito moçárabe, e de Milão, com o rito ambrosiano.

Depois do Concílio Vaticano II, quando a liturgia romana foi reformada, foi dada aos padres de Braga a possibilidade de escolher entre uma e outra. O rito bracarense acabou por cair em desuso e atualmente não é celebrado de forma regular na arquidiocese, embora se mantenha válido.

Depois de ordenado, o padre Joseph voltou para os Estados Unidos. De tendência conservadora, continuou a celebrar o rito bracarense com alguma regularidade na sua paróquia em Providence, Rhode Island. Esteve também algumas vezes em Portugal, com grupos de peregrinos, tendo celebrado o rito em Fátima. Celebrava habitualmente a forma antiga do rito romano, conhecida como rito tridentino, na sua paróquia, também.

Uma nota publicada no site da paróquia em que servia dá conta da sua morte e indica que será sepultado no próximo sábado, dia 11 de dezembro, às 10h, hora local.