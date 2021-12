Reveja as imagens. Papa chega à ilha de Lesbos

O Papa Francisco viajou este domingo de manhã para a ilha de Lesbos, na Grécia, onde se encontrou com refugiados e migrantes que vivem no campo de acolhimento local.

A Grécia é um dos países que mais migrantes tem acolhido ao longo das últimas décadas, especialmente desde que começou a vaga de refugiados do Médio Oriente, na sequência da chamada Primavera Árabe.

Francisco tem feito da defesa da dignidade dos refugiados e migrantes um dos pilares centrais do seu pontificado e esta é a segunda vez que visita um campo de refugiados em Lesbos. A primeira foi em 2016.

Em Chipre, onde esteve durante dois dias antes de viajar para Atenas, o Papa falou longamente e de forma emocionada sobre os refugiados e o Vaticano acolheu um grupo de migrantes daquela ilha, com promessa de receber outros nos próximos meses.

Este domingo o Papa regressa a Atenas onde vai celebrar missa para a comunidade católica e depois recebe em audiência o Arcebispo Jerónimo II, primaz da Igreja Ortodoxa da Grécia.

A viagem do Papa à Grécia termina na segunda-feira, com regresso a Roma marcada para depois de um encontro público com jovens.