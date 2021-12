Francisco desafia o mundo a olhar nos olhos as crianças refugiadas

O Papa Francisco critica duramente a indiferença do mundo perante o continuado drama dos refugiados e desafia a olhar nos olhos as crianças refugiadas para que sejam tomadas medidas de solidariedade que garantem um futuro melhor para todos.

Em visita ao campo de refugiados da ilha grega de Lesbos, Francisco recordou que esteve no mesmo local há seis anos mas que desde essa altura pouco ou nada mudou.

“Passaram-se cinco anos desde a visita que aqui fiz com os queridos Irmãos Bartolomeu e Jerónimo. Depois de todo este tempo, constatamos que pouca coisa mudou na questão migratória”, lamentou o Papa.

Depois de agradecer ao esforço de todos, incluindo governos, que trabalham de facto para ajudar a melhorar as condições destes migrantes, Francisco notou que “Com amargura, porém, temos de admitir que este país, à semelhança de outros, continua sob pressão e que, na Europa, há quem persista em tratar o problema como um assunto que não lhe diz respeito. E quantas condições indignas do homem! Quantos pontos de triagem onde migrantes e refugiados vivem em condições que estão no limite da suportação, sem se vislumbrar no horizonte qualquer solução! E todavia o respeito pelas pessoas e pelos direitos humanos, especialmente no continente que não deixa de os promover no mundo, deveria ser sempre salvaguardado e a dignidade de cada um deveria ter prioridade sobre tudo.”

“É triste ouvir propor, como solução, o uso de fundos comuns para construir muros. Claro, compreendem-se os medos e inseguranças, as dificuldades e perigos. Fazem-se sentir o cansaço e a frustração, agravados pelas crises económica e pandémica, mas não é erguendo barreiras que se resolvem os problemas e melhora a convivência. Antes pelo contrário, é unindo as forças para cuidar dos outros segundo as possibilidades reais de cada um e no respeito da legalidade, colocando sempre em primeiro lugar o valor incancelável da vida de cada homem”, pede Francisco.

O Papa garante aos imigrantes que é com esses olhos que os vê. “Irmãs, irmãos, vim de novo aqui para vos encontrar. Estou aqui para vos certificar da minha proximidade. Estou aqui para contemplar os vossos rostos, para ver-vos olhos nos olhos. Olhos cheios de medo e ansiedade, olhos que viram violência e pobreza, olhos sulcados por demasiadas lágrimas” e desafiou o mundo a fazer o mesmo.

“Olhemos sobretudo os rostos das crianças. Tenhamos a coragem de nos envergonhar à vista delas, que são inocentes e constituem o futuro. Interpelam as nossas consciências, perguntando-nos: ‘Que mundo nos quereis dar?’ Não fujamos apressadamente das cruas imagens dos seus corpinhos estendidos, inertes, nas praias. O Mediterrâneo, que uniu durante milénios povos diferentes e terras distantes, está a tornar-se um cemitério frio sem lápides. Esta grande bacia hidrográfica, berço de tantas civilizações, agora parece um espelho de morte. Não deixemos que o ‘mare nostrum’ se transforme num desolador ‘mare mortuum’, que este lugar de encontros se transforme no palco de confrontos. Não permitamos que este ‘mar das memórias’ se transforme no ‘mar do esquecimento’. Por favor, paremos este naufrágio de civilização!”