“A redenção não começa em Jerusalém, Atenas ou Roma, mas no deserto”, diz o Papa

O Papa Francisco recordou aos católicos da Grécia, esta tarde em Atenas, o paradoxo de Deus ter escolhido revelar-se aos pequenos e pobres, em vez dos grandes e poderosos, e no deserto, não nos palácios.

Na homilia da missa que celebrou em Atenas, para a pequena comunidade católica da Grécia, Francisco comentou o Evangelho deste domingo que fala do chamamento de João Baptista para começar a anunciar a vinda de Jesus, nomeadamente o facto de esse ministério se ter desenvolvido no deserto.

“Das linhas do Evangelho emerge uma subtil ironia: dos nobres palácios onde moram os detentores do poder, passa-se inesperadamente para o deserto, para um homem desconhecido e solitário. Deus surpreende-nos, as suas opções surpreendem: não entram nas previsões humanas, não seguem o poder e a grandeza que o homem habitualmente Lhe associa. O Senhor prefere a pequenez e a humildade.”

“A redenção não começa em Jerusalém, Atenas ou Roma, mas no deserto. Esta estratégia paradoxal oferece-nos uma mensagem muito bela: ter autoridade, ser cultos e famosos não constituem garantias para agradar a Deus; antes pelo contrário, poderia induzir-nos ao orgulho e a rejeitá-Lo. Em vez disso, ajuda ser pobres intimamente, como pobre é o deserto”, disse Francisco.

Este deserto, explica o Papa, é algo intemporal e mais do que um lugar físico é sobretudo um estado, que pode tocar a todos. “Na vida de uma pessoa ou de um povo, não faltam momentos em que se tem a impressão de encontrar-se no deserto. E é precisamente aí que Se faz presente o Senhor, que muitas vezes não é acolhido por quem se sente bem-sucedido, mas pela pessoa que se sente incapaz de vencer. E vem com palavras de proximidade, compaixão e ternura.”