🔴 Em direto. Papa encontra-se com representantes da Igreja Católica na Grécia

O Papa Francisco encontra-se a esta hora com representantes da Igreja Católica na Grécia, incluindo padres, religiosos e religiosas, seminaristas e catequistas.

Este é o último ato público do Papa este sábado, dia em que chegou a Atenas. A seguir a este encontro o Papa vai ter um encontro à porta fechada com os jesuítas radicados na Grécia.

O programa do Papa na Grécia prossegue no domingo, dia em que celebra missa com a comunidade católica e faz uma visita ao campo de refugiados da ilha de Lesbos, no Mediterrâneo.