Papa quer que Chipre se torne um “laboratório de fraternidade”

O Papa Francisco despediu-se esta sexta-feira de Chipre com os votos de que a ilha, que se encontra dividida entre uma parte grega e outra turca e acolhe o maior número de refugiados e imigrantes ilegais da União Europeia, em proporção à sua população, se transforme num “laboratório de fraternidade”.

Francisco presidiu a um encontro ecuménico numa das poucas igrejas católicas da Capital de Chipre, Nicósia, e ouviu os testemunhos de quatro migrantes que se encontram naquele país.

Em resposta, o Papa admitiu ter ficado comovido com as palavras que escutou. “Depois de vos ter ouvido, compreendemos melhor toda a força profética da Palavra de Deus, que diz através do apóstolo Paulo: ‘Já não sois estrangeiros nem imigrantes, mas sois concidadãos dos santos e membros da casa de Deus’”, disse Francisco, acrescentando que “esta é a profecia da Igreja: uma comunidade que – com todas as suas limitações humanas – encarna o sonho de Deus. Pois Deus também sonha, como tu, Mariamie, que vens da República Democrática do Congo e te definiste ‘cheia de sonhos’. Como tu, Deus sonha um mundo de paz, onde os seus filhos vivam como irmãos e irmãs.”

Em resposta a um imigrante iraquiano, Francisco recordou a comum humanidade de todos os homens. “Quando tu, Rohz, que vens do Iraque, dizes que és ‘uma pessoa em viagem’, lembras-nos que também nós somos comunidade em viagem, caminhamos do conflito para a comunhão. Neste caminho, que é longo e feito de subidas e descidas, não nos devem meter medo as diferenças entre nós, mas sim os nossos fechamentos e preconceitos, que impedem de nos encontrarmos verdadeiramente e de caminharmos juntos. Os fechamentos e os preconceitos reconstroem entre nós aquele muro de separação que Cristo derrubou, ou seja, a inimizade”, diz o Papa.