🔴 Em direto. Francisco preside a celebração ecuménica pelos migrantes

O Papa preside esta sexta-feira a uma celebração ecuménica, em Nicósia, que é especialmente dedicada aos migrantes e refugiados.

Localizada em pleno Mediterrâneo, a ilha de Chipre acolhe dezenas de milhares de migrantes e refugiados, muitos oriundos do Médio Oriente. Proporcionalmente à população, trata-se mesmo do país com o maior número de migrantes ilegais.

A celebração ecuménica será o último ato público do Papa em Chipre. Francisco vai depois descansar e na manhã de sábado parte diretamente para o aeroporto onde apanha um voo para a Grécia, onde permanecerá dois dias antes de voltar na segunda-feira para Roma.