D. Jorge Ortiga encara nomeação de D. José Cordeiro com “muita esperança e expectativa”

D. Jorge Ortiga está confiante que a nomeação de D. José Cordeiro como arcebispo de Braga vai trazer outro estímulo à Arquidiocese e diz ter recebido a notícia da nomeação do seu sucessor com muita “esperança” e “expetativa”.

“Atendendo às qualidades e às capacidades de D. José Cordeiro, é de prever que traga uma outra novidade e um outro estímulo. Não digo que a diocese estivesse cansada, mas encontro-me à frente à diocese há muitos anos”, diz D. Jorge à Renascença.

“Temos, evidentemente, insistindo muito na novidade e na criatividade na adaptação aos novos tempos com uma pastoral mais interventiva, mais presente, mas é sempre difícil”, diz o arcebispo, apontando a nomeação do bispo de Bragança-Miranda para a arquidiocese minhota como um momento de “grande esperança”.

Convicto de que D. José Cordeiro será bem acolhido pelos sacerdotes e pelas comunidades da diocese, D. Jorge pede que todos ajudem o arcebispo eleito na caminhada na construção de uma Igreja Sinodal: “Apelo que acolham com alegria D. José Cordeiro para que não o deixem sozinho, mas para que caminhem com ele nesta igreja sinodal, uma igreja de renovação à procura de respostas novas, fiel à tradição de Braga que não podemos esquecer e que ele virá enriquecer com o seu conhecimento e saber."

D. Jorge Ortiga é arcebispo de Braga desde 1999. Apresentou a renúncia há dois anos, após completar 75 anos de idade.