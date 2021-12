Papa encontra-se com autoridades civis em Nicósia

O Papa encontra-se por esta hora com as autoridades civis e corpo diplomático em Nicósia.

Este é o último ato público de Francisco esta quinta-feira, dia em que chegou a Chipre para uma viagem de pouco mais de dois dias, e de onde parte no sábado de manhã para a Grécia.

Depois de ter estado com os representantes da comunidade cristã maronita em Chipre, onde fez um discurso apelando a uma Igreja paciente e fraterna, sem muros, o Papa foi até ao Palácio presidencial, onde o esperava um encontro de boas-vindas e uma conversa privada com o Presidente Nicos Anastasiades. Segue-se o discurso do Papa.

Sexta-feira o Papa celebra missa de manhã para a comunidade católica de Chipre e depois vai encontrar-se com os líderes da Igreja Ortodoxa local, largamente maioritária. A meio da tarde Francisco presidirá a uma celebração ecuménica centrada nos migrantes.