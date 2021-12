Papa condena "muros do medo" e apela à paz na ilha dividida entre turcos e gregos

O Papa Francisco fez esta quinta-feira um forte apelo pela paz entre turcos e gregos em Chipre, durante um discurso às autoridades civis e políticas.

A ilha está dividida há décadas, desde que forças turcas invadiram a metade da ilha maioritariamente habitada por muçulmanos de etnia turca. Seguiu-se a deslocação em massa de turcos para a parte norte da ilha e de gregos para a parte sul e a ilha vive dividida desde então.

Falando das várias dificuldades que os cipriotas enfrentam, desde a imigração ilegal à queda da indústria turística por causa da pandemia, o Papa disse que “a ferida que mais faz sofrer esta terra, é causada pela terrível laceração que padeceu nas últimas décadas. Penso no sofrimento interior de quantos não podem voltar para as suas casas e locais de culto. Rezo pela vossa paz, pela paz de toda a ilha, e almejo-a com todas as forças. O caminho da paz, que sara os conflitos e regenera a beleza da fraternidade, está marcado por uma palavra: diálogo.”

“Sabemos que não é uma estrada fácil; é longa e tortuosa, mas não há alternativa para se chegar à reconciliação. Alimentemos a esperança com a força dos gestos, em vez de esperar em gestos de força”, pediu o Papa.

A rivalidade que ainda se sente entre Chipre e a Turquia, com os cipriotas a vetar sistematicamente qualquer aproximação da União Europeia a Ancara e a Turquia a dificultar a vida aos cipriotas no plano diplomático. Francisco criticou a cultura do veto e pediu que se pense nas gerações vindouras.

“Pense-se nas gerações futuras, que desejam herdar um mundo pacificado, colaborador, coeso, não habitado por rivalidades perenes e poluído por disputas não resolvidas. Para isso serve o diálogo, sem o qual crescem a suspeita e o ressentimento.”

“Não serão os muros do medo e os vetos ditados por interesses nacionalistas que ajudarão o seu progresso, nem a recuperação económica por si só poderá garantir a sua segurança e estabilidade”, disse Francisco.