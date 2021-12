🔴 Em direto. Papa encontra-se com comunidade maronita em Chipre

O Papa encontra-se por esta hora com representantes religiosos e civis da comunidade católica maronita em Chipre.

O encontro está marcado para as 14h e contará com um discurso de Francisco.

A Igreja Maronita é uma igreja de rito oriental, sedeada no Líbano, mas que está presente no Chipre há séculos e é a única comunidade católica com jurisdição própria naquele país. Os restantes católicos, de rito latino, estão sob a jurisdição do Patriarcado Latino de Jerusalém.

Os católicos são uma pequena minoria dos cristãos em Chipre, uma vez que a esmagadora maioria da população pertence à Igreja Ortodoxa do Chipre. Calcula-se que dos cerca de 10 mil católicos no país, metade ou pouco mais são maronitas.

O discurso que o Papa profere na Catedral de Nossa Senhora das Graças é a primeira intervenção pública de Francisco em solo cipriota. Segue-se ainda esta tarde a receção oficial no Palácio Presidencial e uma visita oficial ao Presidente da República, marcada para as 15h30.

O programa oficial desta quinta-feira termina às 16h com um encontro com as autoridades civis e corpo diplomático acreditado ao Chipre, em que Francisco fará um discurso. Tanto o encontro com os maronitas como este encontro com as autoridades civis serão transmitidos em direto pela Renascença.