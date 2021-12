Comissão quer dar “voz ao silêncio” das vítimas de abusos na Igreja em Portugal

“A comissão deseja contar com o empenho e disponibilidade de toda a sociedade civil, nomeadamente daquelas e daqueles que no passado tenham sido alvo de abusos sexuais no seio da Igreja Católica portuguesa, enquanto menores de idade, seguindo um lema que para nós é fundamental de dar voz ao silêncio. Para tal, garante-se um absoluto respeito e sigilo pessoal e profissional sobre a história de vida traumática de toda e qualquer pessoa que nos venha a contactar.”

Face ao que considerou ser a “saudável onda de interrogação” que nos últimos anos tem crescido na sociedade portuguesa, relativamente a eventuais casos de abuso na Igreja, Pedro Strecht garantiu que a Comissão quer contribuir para a “clarificação inequívoca” das situações que surjam, num trabalho que não será fácil, nem rápido.

A Comissão hoje apresentada poderá vir a integrar mais elementos, se tal se revelar necessário, disse ainda Pedro Strech, sublinhado o que já tinha avançado esta quinta-feira à Renascença, que esperam ter um relatório concluído no final de 2022.

"Ir ao encontro das pessoas que sofreram estes dramas"



Na sua intervenção, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), D. José Ornelas, agradeceu a Pedro Strecht a disponibilidade para liderar a CIEAMI e abraçar esta missão.

D. José Ornelas recordou o caminho prosseguido nos últimos anos na Igreja Católica de combate aos abusos, nomeadamente através da criação de comissões de proteção de menores e de critérios e protocolos de atenção, de prevenção e de intervenção para cada Diocese e para as suas instituições.

“A continuação deste caminho e as transformações que forem necessárias têm de partir do conhecimento da realidade em que nos movemos, de modo a encontrar os métodos mais acertados e as soluções e profilaxias que se impõem. É com esse propósito que surge esta Comissão Independente de Estudo”, sublinha o também bispo de Setúbal.

“Posso afirmar, com toda a clareza, que é essa realidade que pretendemos conhecer, nas suas dimensões, mas também e sobretudo nos dramas que esconde, a fim de que que se possa ir ao encontro das pessoas que sofreram estes dramas, oferecendo a oportunidade de ter vez e voz, para verem reconhecida a sua justiça e a sua dignidade. É por essas pessoas que empreendemos este caminho e elas são a razão de ser fundamental da Comissão”, afirma D. José Ornelas.