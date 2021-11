Fundação AIS quer doar calças e camisolas a 30 mil crianças da Síria

A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre está a organizar uma campanha de Natal para doar roupa, como calças de ganga e camisolas quentes, a cerca de 30 mil crianças sírias.

A iniciativa que surge em colaboração com a irmã Annie Demerjian, da Congregação de Jesus e Maria, tem como objetivo “minorar o sofrimento de crianças e jovens, que fazem parte do grupo mais vulnerável da população síria”. Muitas já nasceram com o país em guerra e não conhecem outra realidade que a da violência, das bombas, dos mortos e feridos.

“Da Síria chegam-nos relatos dramáticos que o mundo não pode ignorar. Há cerca de um milhão de crianças órfãs e muitas foram forçadas até a combater na guerra. Deveriam estar na escola, mas colocaram-lhes armas nas mãos. Há crianças, muitas crianças traumatizadas na Síria”, descreve a AIS.

Em comunicado, a fundação pontifícia acrescenta que a Síria “é um país mergulhado em profundo sofrimento” e que após uma década de conflito armado, “o desespero das pessoas parece não ter fim. Falta quase tudo na Síria. Desde a alimentação aos cuidados básicos de saúde. A crise é tão profunda que há famílias que só sobrevivem a pão e água”.